Biden advarer Putin om alvorlige konsekvenser ved annektering

Joe Biden advarer Rusland om "hurtige og alvorlige" konsekvenser, hvis Moskva bruger "falske" folkeafstemninger til at annektere flere dele af Ukraine.

Det siger den amerikanske præsident fredag.

- Ruslands folkeafstemninger er et fupnummer - et falsk påskud for at forsøge at annektere dele af Ukraine med magt og en åbenlys krænkelse af international lov, udtaler Biden i en erklæring.

- Vi vil arbejde sammen med vores allierede og partnere for at indføre yderligere hurtige og alvorlige økonomiske omkostninger for Rusland, tilføjer han.

Fredag begyndte en fem dage lang folkeafstemning i regionerne i Luhansk, Donetsk, Kherson og Zaporizjzja i Ukraine.

Her skal indbyggerne stemme om, hvorvidt de fire områder skal indlemmes i nabolandet Rusland.

Donetsk og Luhansk er formelt en del af Ukraine. Men de to områder har siden 2014 været delvist ledet af prorussiske separatister og er såkaldte udbryderrepublikker.

Begge regioner har en stor andel af russisktalende indbyggere.

Umiddelbart inden Ruslands invasion af Ukraine i februar anerkendte Rusland de to udbryderrepublikker. De er dog ikke anerkendt internationalt.

Det er på forhånd ventet, at Rusland efter afstemningen vil proklamere, at et flertal af vælgerne i de fire regioner støtter en tilslutning til Rusland.

/ritzau/AFP