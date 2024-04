Biden afbryder weekendtur midt i spændinger mellem Israel og Iran

USA's præsident, Joe Biden, har lørdag afbrudt en weekendtur i delstaten Delaware for at sætte kursen mod Det Hvide Hus i Washington D.C.

Det sker, fordi han skal mødes med sit nationale sikkerhedsteam, hvor Mellemøsten vil være på dagsordenen.

Det oplyser Det Hvide Hus ifølge nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

- Præsidenten vender tilbage til Det Hvide Hus i eftermiddag for at rådføre sig med sit nationale sikkerhedsteam om begivenheder i Mellemøsten, lyder det fra Det Hvide Hus.

Bidens retur til Washington D.C. sker, efter at der de seneste dage har været forlydender om, at et iransk angreb mod Israel er nært forestående.

Iran har sagt, at det vil gengælde et angreb på landets konsulat i Damaskus i Syrien i sidste uge, hvor flere blev dræbt. Heriblandt to topofficerer fra Irans Revolutionsgarde.

Israel selv har ikke bekræftet, at det stod bag angrebet.

Den amerikanske præsident sagde fredag, at han forventer et angreb "snart".

- Vi er dedikerede i vores forsvar for Israel. Vi vil støtte Israel, sagde Biden til journalister ifølge Reuters.

- Så lad være, sagde han henvendt til Iran.

Imens siger Israel, at man "overvåger nøje et planlagt angreb" fra Iran og landets allierede i området.

Det siger den israelske forsvarsminister, Yoav Gallant, i en udtalelse lørdag uden at komme med yderligere detaljer om truslen, skriver Reuters.

Iran har ikke bekræftet, at der er et angreb på vej.

Tidligere lørdag skrev Irans statslige nyhedsbureau Irna, at Irans Revolutionsgarde har beslaglagt et skib med "forbindelse til Israel".

Skibet er blevet beslaglagt tæt på Hormuzstrædet ved indsejlingen til Den Persiske Golf.

Det er ifølge Irna MSC "Aries", som har tilknytning til det internationale shippingselskab Zodiac Maritime. Det er delvist ejet af den israelske forretningsmand Eyal Ofer.

Efterfølgende har Det Hvide Hus opfordret Israel til øjeblikkeligt at frigive skibet og dets "internationale besætning".

Det siger Adrienne Watson, der er talsperson for USA's Nationale Sikkerhedsråd, ifølge AFP.

