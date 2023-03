Biden afklassificerer oplysninger om covid-19's ophav

USA's præsident, Joe Biden, har mandag underskrevet en lov, der pålægger direktøren for den nationale efterretningstjeneste, Avril Haines, at offentliggøre oplysninger om coronavirussets ophav.

Det oplyser Det Hvide Hus.

Biden siger, at han deler Kongressen mål om at offentliggøre så meget information som muligt om virussets ophav.

Han fastslår dog også, at hans administration vil have nationens sikkerhed for øje, når det skal besluttes, hvad der skal frigives.

- Ved at implementere denne lovgivning, vil min administration offentliggøre og dele så meget af den information som muligt.

- Det skal ske i tråd med min konstitutionelle myndighed til at beskytte mod offentliggørelse af information, der kan skade nationens sikkerhed, siger Biden i en udtalelse.

Lovforslaget blev enstemmigt stemt igennem både Senatet og Repræsentanternes Hus. Derfor manglede det kun præsidentens underskrift.

Siden de første tilfælde af coronavirus i den kinesiske by Wuhan i 2019 har der i USA og mange andre lande været heftig debat om virussets ophav.

I USA er debatten faldet sammen med ønsker fra både demokrater og republikanere om at stå imod et Kina, der har været på vej frem på verdensscenen.

Den debat blev genstartet i sidste måned.

Her skrev den amerikanske avis Wall Street Journal, at det amerikanske energiministerium har vurderet, at pandemien muligvis kan stamme fra et læk fra et laboratorium i Wuhan.

Det har Kina kategorisk afvist.

Ikke desto mindre er der ikke kommet en endelig konklusion fra det amerikanske efterretningsvæsen om, hvor det mener, at virusset stammer fra.

Coronavirus blev konstateret første gang i Wuhan i 2019.

Det første tilfælde i Danmark blev konstateret 27. februar 2020.

