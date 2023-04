Biden ankommer til Nordirland for at tale fred og fremgang

Den amerikanske præsident Joe Biden landede tirsdag aften i Belfast i Nordirland.

De kommende dage skal han fejre, at det er 25 år, siden at langfredagsaftalen blev indgået med besøg i både Irland og Nordirland.

Den britiske premierminister, Rishi Sunak, bød præsidenten velkommen, da han landede i den nordirske hovedstad.

USA optrådte som mægler, da langfredagsaftalen blev indgået og stort set satte en stopper for en 30 år lang og blodig konflikt.

Inden Bidens afgang fra USA sagde han, at en af hans prioriteter på turen er at "bevare freden" i Nordirland og hjælpe med at dæmme op for en politisk lammelse i landet.

Biden skal mødes med Sunak og nordirske ledere i Belfast og holde en tale på Ulster University.

Derefter skal præsidenten, der selv har irske rødder, til Irland, hvor han blandt andet skal besøge byer, hvor hans forfædre boede.

/ritzau/AFP