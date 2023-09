Biden ankommet til New Delhi forud for G20-topmøde

Præsident Joe Biden ankom fredag til den indiske hovedstad, New Delhi, for at deltage i G20-topmødet.

Det ventes, at Biden som det første mødes med den indiske premierminister, Narendra Modi.

Den amerikanske leder kommer til at mødes på tomandshånd med en række andre regeringschefer og statsoverhoveder i løbet af G20-topmødet, som indledes lørdag.

FN har op til de store industrilandes topmøde advaret om, at verden ikke er på vej til at nå de fastsatte mål i kampen mod klimaforandringer.

FN's generalsekretær, António Guterres, advarer samtidig om øget konflikt i verden, da splittelsen mellem landene tager til.

– Hvis vi virkelig er én global familie, så ligner vi i dag en ganske dysfunktionel familie, sagde Guterres, da han mødte pressen i New Delhi fredag.

FN-chefen er i Indien i forbindelse med G20. Han siger, at internationale spænding blusser op og tilliden svinder.

- Det øger faren for fragmentering og i sidste instans for konfrontation, siger han forud for topmødet.

/ritzau/Reuters