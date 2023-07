Biden anser svensk Nato-medlemskab for at være meget vigtigt

Et svensk Nato-medlemskab er "meget vigtigt".

Det siger USA's præsident, Joe Biden, onsdag på et spørgsmål fra en journalist under et møde med Sveriges statsminister, Ulf Kristersson, i Det Hvide Hus.

Det skriver det svenske medie SVT.

Biden siger blandt andet, at han "utålmodigt ser frem til" Sveriges medlemskab.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kristersson takker Biden for invitationen til Det Hvide Hus og siger, at Sverige sætter stor pris på Bidens støtte til landets Nato-medlemskab, som fortsat afventer tyrkisk og ungarsk godkendelse.

- Vi mener også, at vi har ting, som vi kan bidrage med, siger Kristersson ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Sverige og Finland søgte om Nato-medlemskab sidste år i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine.

For begge lande var det et historisk brud med den militære alliancefrihed, som har været central for deres sikkerhedspolitik i mange år.

Mens Finland er blevet indlemmet i alliancen, er det endnu ikke lykkedes for Sverige.

Artiklen fortsætter under annoncen

Konflikten mellem Sverige og Tyrkiet har blandt andet handlet om, at mange tyrkiske kurdere har fået asyl i Sverige. På den måde støtter Sverige ifølge Tyrkiet kurdiske grupper, der efter tyrkisk opfattelse er terrorister.

Men også en række koranafbrændinger har vakt tyrkernes vrede.

Sverige, Tyrkiet og Nato mødes i Bruxelles torsdag for at finde en løsning inden næste uges Nato-topmøde. Det skriver Reuters.

Natos topmøde i Vilnius i Litauen finder sted den 11. og 12. juli.

/ritzau/