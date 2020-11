Biden: At bære mundbind er ikke en politisk erklæring

Mundbind kan redde tusindvis af liv. Gør det for sin nabos skyld, lyder det fra Joe Biden.

Tiden er inde til at stoppe politiseringen af simple tiltag mod corona, såsom at bære en maske eller et mundbind.

Det siger USA's kommende præsident, Joe Biden, på et pressemøde mandag.

Han har nedsat et arbejdsudvalg, der skal rådgive ham og den kommende vicepræsident, Kamala Harris, om den bedste indsats mod coronaudbruddet.

- Jeg beder jer om at bære et mundbind. Gør det for jeres egen skyld. Gør det for jeres nabos skyld. Et mundbind er ikke en politisk erklæring, siger Biden efter et møde med udvalget.

Det er Bidens første officielle udmelding om coronaudbruddet, efter at han i weekenden blev erklæret vinder af det amerikanske præsidentvalg.

- Jeg vil ikke spare på bestræbelserne for at vende denne pandemi, når vi bliver taget i ed den 20. januar, siger han.

Biden lover også, at alle amerikanere vil få en coronavaccine gratis.

Men han understreger, at USA stadig står over for "en meget mørk vinter", og at en vaccine formentlig ikke vil blive tilgængelig i flere måneder endnu.

Biden lover, at han vil lytte til forskerne, når det gælder den kommende regerings tiltag mod coronapandemien.

Den kommende præsident tilføjer, at det kan redde tusinder af liv, hvis alle tager et mundbind eller en maske for mund og næse, når de er sammen med andre.

Den nuværende præsident, Donald Trump, har fået kritik for sin indsats over for coronapandemien.

Trump har nedtonet truslen fra pandemien, og der gik meget længe, inden han opfordrede til at bære et mundbind eller selv viste sig med et offentligt.

/ritzau/