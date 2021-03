Biden begrænser militærets brug af droner mod jihadister

Fremover skal militæret i USA orientere Det Hvide Hus om planlagte droneangreb uden for krigszoner.

Det amerikanske militærs mulighed for at anvende droner i dets kamp mod jihadister er blevet begrænset på ordre fra præsident Joe Biden.

Biden har således suspenderet droneangreb uden for de krigszoner, hvor det amerikanske militær er til stede.

Det oplyser Pentagons talsmand, John Kirby, mandag.

Eventuelle droneangreb mod jihadister i alle andre lande end Irak, Syrien og Afghanistan skal fremover godkendes af Det Hvide Hus.

Ifølge John Kirby er der tale om en midlertidig ordre, der er udstedt "for at sikre, at præsidenten har fuld synlighed i forhold til foreslåede vigtige aktioner".

- Det er ikke meningen, at det skal være permanent, og det betyder ikke, at angreb ophører, siger Pentagons talsmand på et pressemøde.

Under tidligere præsident Donald Trump havde det amerikanske militær frie hænder til at anvende droner i angreb mod jihadister i lande som eksempelvis Somalia.

/ritzau/AFP