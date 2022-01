Biden bekræfter: J. Michelle Childs i spil til højesteretsplads

Det Hvide Hus bekræfter, at J. Michelle Childs kan blive USA's første sorte kvindelige højesteretsdommer.

Siden USA's præsident Joe Biden annoncerede, at han ville pege på en sort kvinde som landets næste højesteretsdommer, har medier vidt og bredt spekuleret i, hvem det kunne være tale om.

Natten til lørdag dansk tid bekræfter talsperson for Det Hvide Hus Andrew Bates, at dommer J. Michelle Childs er i betragtning til at få præsidentens nominering. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Dommer Childs er blandt et antal af personer, som er i betragtning til højesteret, siger Bates.

Skulle hun ende med en plads i USA's højeste retsinstans, kommer hun formentlig til at erstatte Stephen Breyer. Han oplyste torsdag, at han agter at gå på pension i slutningen af juni.

Breyer har været en del af den toneangivende domstol siden 1994. Han blev udpeget af daværende præsident, demokraten Bill Clinton.

Hvad, der virkelig har trukket overskrifter verden over, er, at J. Michelle Childs kan gå hen og blive USA's første sorte kvindelige højesteretsdommer nogensinde.

Hun bliver dog hverken den første kvindelige eller den første sorte højesteretsdommer.

Dommer Thurgood Marshall blev i 1967 udpeget af den demokratiske præsident Lyndon B. Johnson som landets første sorte højesteretsdommer.

I 1981 pegede den republikanske præsident Ronald Reagan på USA's første kvindelige højesteretsdommer, Sandra Day O'Connor.

Stephen Breyer har været i embedet i knap 28 år, og hans pensionsplaner kommer på et belejligt tidspunkt for præsident Biden.

Udpegningen af en sort kvindelig dommer forventes at kunne give politisk medvind for præsidenten.

Det er hårdt tiltrængt, efter at han forgæves forsøgte at få en stor økonomisk pakke til blandt andet at rette op på social ulighed og klimaudbedringer igennem den amerikanske Kongres.

Biden forventes at offentliggøre sin nominering i slutningen af februar.

/ritzau/