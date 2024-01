Biden beskylder Trump for at ofre demokratiet for at opnå magt

- Trump er villig til at ofre vores demokrati for at få magten.

Sådan lyder det fredag fra USA's præsident, Joe Biden, under en tale, som markerer den forestående årsdag for stormløbet på Kongressen i 2021.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Med talen tager Biden samtidig hul på sin egen kampagne for at blive valgt som USA's næste præsident ved valget til november.

Joe Biden slår fast, at Donald Trump, som vil være Republikanernes præsidentkandidat, kører en kampagne, som kun handler om Trump selv - og ikke om USA.

Egentlig skulle talen, som Biden holder nær det historiske Valley Forge i Pennsylvania, været holdt på årsdagen for stormløbet på Kongressen, som er lørdag. Men den er blevet fremrykket på grund af forestående uvejr.

Stormløbet på Kongressen fandt sted, halvanden måned efter, at Joe Biden vandt præsidentvalget over Trump i 2020.

Vrede Trump-tilhængere brød ind i kongresbygningen i Washington D.C., hvor de ville afbryde den formelle bekræftelse af Bidens valgsejr.

Ifølge Joe Biden nægter Trump at fordømme politisk vold - herunder de scener, der udspillede sig på Capitol Hill og i Kongressen 6. januar 2021.

- Lad mig gøre det klart: Jeg siger, hvad Donald Trump ikke vil sige. Politisk vold er aldrig nogensinde acceptabelt i det amerikanske politiske system, aldrig, aldrig, aldrig, siger Biden.

Han påpeger, at Trump intet gjorde for at stoppe stormløbet.

- Han trak sig tilbage i Det Hvide Hus, mens USA blev angrebet indefra.

- Forestil jer, hvis han var gået ud og havde sagt stop. Men Trump gjorde ingenting, siger Joe Biden ifølge CNN.

Joe Biden taler nær Valley Forge, hvor general George Washington, der senere blev USA's første præsident, samlede sine styrker under Den Amerikanske Uafhængighedskrig, der varede fra 1775 til 1783.

/ritzau/