Biden byder Sverige og Finland varmt velkommen i Nato

USA bakker fuldt og helt op om Sveriges og Finlands ønske om at blive medlemmer af Nato. Det siger USA's præsident, Joe Biden, på et pressemøde torsdag.

Han holdt torsdag eftermiddag dansk tid et møde med Sveriges statsminister, Magdalena Andersson, og Finlands præsident, Sauli Niinistö, i Det Hvide Hus.

De to skandinaviske lande har netop indgivet deres ansøgninger om at blive medlemmer af Nato.

I de seneste måneder har USA løbende talt med de to landes ledere om deres overvejelser om Nato-medlemskab, siger den amerikanske præsident.

- I dag er jeg stolt af at forsikre dem om, at de har den fulde og hele opbakning fra USA, siger Biden.

Biden understreger, at de to skandinaviske lande til fulde lever op til betingelserne for optagelse i forsvarsalliancen.

- Finland og Sverige gør Nato stærkere. Ikke kun på grund af deres kapacitet, men også på grund af deres stærke, stærke demokratier, siger Biden.

/ritzau/