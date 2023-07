Biden: Det var en svær beslutning at sende klyngebomber til Ukraine

Det var en "meget svær beslutning" at sende klyngebomber til Ukraine. Det siger USA's præsident, Joe Biden, i et interview med CNN fredag aften dansk tid.

Han tilføjer, at han diskuterede beslutningen med både USA's allierede og medlemmer af den amerikanske regering.

Samtidig lyder det fra Joe Biden, at han i sidste ende godkendte forsyningen af klyngebomber til Ukraine, fordi "ukrainerne er ved at løbe tør for ammunition".

Derudover begrunder præsidenten også beslutningen med, at den ukrainske modoffensiv halter.

- Det primære er, at de enten har våbnene til at stoppe russerne nu - forhindre dem i at stoppe den ukrainske modoffensiv gennem disse områder - eller også har de ikke. Og jeg tror, de har brug for dem, siger Joe Biden til CNN.

Fredag aften dansk tid sagde USA's nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan, at den amerikanske præsident, Joe Biden, har godkendt at sende klyngebomber til Ukraine.

Klyngebomber skiller sig ad i luften og udløser adskillige eksplosiver over et bredt område. De kan affyres via fly, artilleri og missiler.

Eksplosiverne er designet til at detonere, når de rammer jorden. De kan dræbe eller alvorligt såre personerne i det berørte område.

På grund af risikoen for civilbefolkningen har over 120 lande forbudt brugen af klyngebomber. Hverken Ukraine, Rusland eller USA har skrevet under på aftalen.

Fredag aften har Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, takket USA for en ny våbenpakke, der potentielt inkluderer klyngebomberne.

- Vi er taknemmelige over for det amerikanske folk og præsident Joe Biden for afgørende skridt, der kan bringe Ukraine tættere på sejr over fjenden, og demokrati (tættere på, red.) sejr over diktatur, skriver han på Twitter.

Våbenpakken har en værdi på 500 millioner dollar, som svarer til omkring 3,4 milliarder kroner.

