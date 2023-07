Biden drikker te og taler klima med kong Charles

Te og klimasamtaler er på programmet under mødet mellem USA's præsident, Joe Biden, og den britiske kong Charles mandag.

80-årige Biden fløj i sin Marine One-helikopter fra sit møde i Downing Street med premierminister Rishi Sunak tidligere mandag til Windsor Castle og den britiske regent.

Det er Bidens første med kong Charles, efter at han blev kronet i maj.

De to blev blandt andet budt velkommen af vagter (Welsh Guards, red.) i røde jakker.

Både den amerikanske nationalsang, "The Star Spangled Banner", og den britiske, "God Save the King", blev spillet, inden de to forsvandt ind i Windsor Castle.

74-årige Charles er en kendt miljøforkæmper. Biden anser kong Charles for at være en meget vigtig stemme i klimadebatten, sagde Det Hvide Hus' nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan, til journalister søndag.

Ved mødet er også den britiske energisikkerhedsminister, Grant Shapps, og John Kerry, som er særlig klimaudsending for den amerikanske regering, til stede.

Biden ankom sent søndag til Storbritannien. Han begiver sig efter mødet videre til Litauen, hvor der over to dage holdes Nato-topmøde tirsdag og onsdag.

Her ventes Ukraine og Sveriges håb om at komme med i Nato at være øverst på dagsordenen

Vestlige regeringer er generelt set enige om, at Ukraine ikke kan komme ind i Nato, mens der er krig i landet. Det kunne nemlig føre til en direkte konfrontation med atommagten Rusland.

Under mødet på Downing Street talte Biden og Sunak i omkring 40 minutter.

Ifølge den britiske regering var de to "enige om behovet for at styrke alliancen og fastholde støtten til Ukraine".

- Vores forhold kunne ikke være mere bundsolidt, sagde Biden til Sunak.

- Det ville ikke være muligt at holde et møde med en tættere ven eller allieret.

De to talte dog også om den kontroversielle amerikanske beslutning om at sende klyngebomber til Ukraine.

