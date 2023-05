Biden drøftede F-16-fly og svensk Nato-ansøgning med Erdogan

I en telefonsamtale med USA's præsident, Joe Biden, mandag gentog den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, Tyrkiets ønske om at købe F-16-kampfly af USA.

Til det svarede Biden, at USA er opsat på at se, at den tyrkiske regering dropper sin modstand mod Sveriges optagelse i Nato.

Det fortæller Biden til journalister i Det Hvide Hus.

Samtalen fandt sted, da Biden ringede til Erdogan for at lykønske ham med sejren ved det tyrkiske præsidentvalg søndag.

- Jeg talte med Erdogan. Jeg ønskede ham tillykke. Han ønsker stadig at finde ud af noget med F-16-flyene. Jeg fortalte ham, at vi ønsker at løse situationen med Sverige, så lad os få klaret det. Vi aftalte at holde kontakten, siger Biden.

- Vi vil tale mere om det i næste uge, tilføjer han.

Med Erdogan i spidsen har Tyrkiet - ligesom Ungarn - endnu ikke givet grønt lys til Sveriges Nato-medlemskab. Modviljen mod Sverige hænger blandt andet sammen med, at Sverige ifølge det tyrkiske styre giver militante kurdere husly.

Sverige og Finland meddelte i midten af maj sidste år, at de to lande ville søge om Nato-medlemskab. I begyndelsen af april lykkedes det Finland at komme med i forsvarsalliancen.

Alle 31 medlemmer af Nato skal godkende det, før et nyt land kan optages i alliancen.

Tyrkiet har forsøgt at købe F-16-fly til en værdi af 20 milliarder dollar - knap 140 milliarder kroner - samt næsten 80 moderniseringssæt fra USA.

Salget er dog gået i stå på grund af indvendinger fra den amerikanske Kongres som følge af Tyrkiets problematiske historik med krænkelser af menneskerettigheder samt landets Syrien-politik.

Bidens administration har dog gentagne gange sagt, at den støtter salget.

Tidligere i år godkendte Kongressen salg af flyelektronik-softwareopdateringer for 259 millioner dollar - knap 1,8 milliarder kroner - til Tyrkiet til landets nuværende F-16-flåde.

Godkendelsen kom i hus få dage efter Finlands optagelse i Nato.

/ritzau/Reuters