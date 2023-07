Biden eftergiver studiegæld for milliarder efter højesteretsdom

Den amerikanske regering eftergiver studiegæld for 804.000 lånere til en værdi af 39 milliarder dollar.

Det oplyste regeringen fredag.

Beløbet svarer til omkring 260 milliarder kroner.

Tiltaget kommer, efter at USA's højesteret for nylig omstødte præsident Joe Bidens plan om at eftergive i alt 430 milliarder dollar studiegæld.

Efter dommen lød det fra regeringen, at man vil gå efter at eftergive gælden på en anden måde.

- Låntagerne vil tilslutte sig de millioner af mennesker, som min administration har ydet fritagelser for over de seneste to år, lyder det i en udtalelse fra Joe Biden.

Yderligere siger præsidenten, at man har eftergivet gæld for i alt 116 milliarder dollar til over tre millioner låntagere.

Låntagere vil være i stand til at eftergive gæld, hvis de har lavet månedlige betalinger over de seneste 20 eller 25 år under betalingsprogrammet IDR.

USA's højesteret underkendte i juni planen om at eftergive studiegæld for et beløb, der svarer til 2927 milliarder kroner.

Det ville i gennemsnit løbe op i 68.000 kroner for hver af de op mod 43 millioner amerikanere, som tiltaget skulle tilgodese over en årrække.

Under valgkampen i 2020 var det et af Bidens valgløfter at gøre noget ved den studiegæld, som mange amerikanere kæmper med at afdrage på.

Højesterets afgørelse anses for at være et alvorligt politisk nederlag for præsidenten.

Seks overvejende republikanske delstater havde indbragt sagen for højesteretten.

Her afgjorde de seks dommere, der anses for at være konservative, at det er op til Kongressen at afgøre, om der skal bruges så massivt et beløb på at eftergive gæld.

Uddannelsesministeriet har i kølvandet på dommen iværksat en plan for at undersøge, hvordan man lovgivningsmæssigt kan omgå højesterets beslutning. Processen forventes at tage flere måneder.

/ritzau/Reuters