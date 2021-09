Biden: Ekstremt vejr viser vi nu er i den røde zone

Den amerikanske nation og verden som helhed står over for en eksistentiel trussel med klimaforandringerne. Det siger præsident Joe Biden.

Den amerikanske leder siger efter at have set ødelæggelserne fra et ekstremt uvejr i New York, at "vi er inde i den røde farezone".

- Vi er nødt til at høre på forskerne, økonomerne og de nationale sikkerhedseksperter. De siger alle, at vort land og resten af verden er i fare. Det er ikke en overdrivelse. Det er et faktum, siger USA's præsident, som tirsdag talte om ødelæggelserne i bydelen Queens i New York.

Lige som FN's generalsekretær, António Guterres, bruger Biden udtrykket "code red" ("rød farezone"), når han beskriver situationen.

Alle dele af USA rammes i dag af ekstremt vejr, siger Biden med henvisning til et stigende antal skovbrande, tornadoer, orkaner og oversvømmelser.

- Dette er alles krise. Disse katastrofer kommer ikke til at stoppe. De kommer til at ske oftere. Og de blive kraftigere, siger Biden, som kalder klimaforandringerne for en eksistentiel trussel "mod vort liv og vor økonomi."

Præsidenten presser på for at få godkendt en enorm plan om udbygning af den amerikanske infrastruktur. Planen indebærer investeringer for omkring 1000 milliarder dollar i blandt andet veje og jernbaner, men den inkluderer også mange tiltag, der indebærer tilpasning til klimaændringerne.

Præsidenten argumenterer for blandt andet moderniseret kraftforsyning, bedre sikring mod oversvømmelser og hævning af bygninger.

- Vi kan ikke bygge ødelagte bygninger op igen på samme måde, som de var før. For en ny tornado og kraftig regn vil så føre til de samme ødelæggelser igen, siger Biden, som tidligere tirsdag også besøgte ødelagte områder i New Jersey.

Under uvejret blev mindst 50 mennesker dræbt i seks delstater langs østkysten. Det ekstreme vejr ramte først USA's kyst i Den Mexicanske Bugt og førte derefter til ekstremt vejr i New York og New Jersey.

I New York City blev nedbørsrekorden i Central Park slået og tunneler i undergrundsbanen og mange kældre i Queens blev oversvømmet.

I Louisiana omkom mindst 15 mennesker, ifølge nyhedsbureauet AP.

/ritzau/dpa