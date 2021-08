Biden får rapport om corona og Kina - men afgørende svar mangler

Den amerikanske præsident, Joe Biden, har modtaget en ny og hemmelig efterretningsrapport om coronapandemiens begyndelse.

Men i rapporten drages der ingen klare konklusioner - blandt andet på grund manglende informationer fra Kina.

I rapporten, som er udarbejdet efter en ordre afgivet af Biden for 90 dage siden, er der intet afgørende nyt om, hvorvidt dyr smittede mennesker med det nye coronavirus, som først opstod i det centrale Kina, eller om det stammer fra et topsikret forskningslaboratorie i storbyen Wuhan.

Det oplyser to embedsmænd tæt på efterretningsarbejdet til The Washington Post.

Kilderne siger, at dele af rapporten kan offentliggøres i de kommende dage.

Diskussionerne om virussets oprindelse er blevet stadigt mere ophedede. Kina er blevet stærkt kritiseret for ikke at være meddelsom om virusset, som har kostet mere end fire millioner mennesker livet og lammet økonomier verden over.

Da Biden gav ordre til efterforskningen, sagde han, at de amerikanske efterretningstjenester var splittede mellem to sandsynlige scenarier. Virussets oprindelse var enten fra dyr eller fra et laboratorie.

Den tidligere amerikanske præsident, Donald Trump, og hans stab var med til at give næring til teorierne om en lækage fra et avanceret laboratorie i Wuhan, da Trump-administrationen var udsat for intens kritik for håndteringen af coronakrisen. Kina har afvist denne hypotese.

Biden har i sine direktiver bedt efterretningstjenesterne "fordoble deres bestræbelser" på at skabe mere klarhed, så diskussionen om de to teorier bliver mindre omstridt.

- Men den nye rapport skaber ikke mere konsensus, siger The Washington Posts kilder.

- Dette skyldes blandt andet, at Kina ikke hjælper med detaljerede oplysninger, skriver The Wall Street Journal.

- Hvis Kina ikke giver adgang til visse data, så kommer man aldrig rigtigt til at vide det, siger en anonym embedsmand til avisen.

At Kina ikke giver adgang, overrasker ikke Camilla Tenna Nørup Sørensen.

Hun er lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet og forsker særligt i kinesisk og østasiatisk sikkerhedspolitik.

- Det er meget forventeligt i den nuværende situation, hvor vi har et meget dårligt forhold mellem USA og Kina.

- Kineserne ser generelt den her insisteren fra USA om at blive ved med at undersøge sagen som et led i en amerikansk kampagne mod Kina.

Hun forestiller sig ikke, at Kina på et tidspunkt bløder op og gør det muligt at undersøge oprindelsen nærmere.

Fra kinesisk side afvises appeller om hjælp fra USA, men også andre lande samt fra Verdenssundhedsorganisationen WHO.

Kina fik også i januar massiv international kritik for ikke at sikre tilgængelighed og skabe transparens.

Forskere har hverken fundet virusset i flagermus eller i andre dyr, som kan matche den genetisk signatur.

På baggrund at Kinas modstand mod at skabe åbenhed har eksperter i stigende grad haft fokus på teorien om, at virusset stammer fra en lækage fra et avanceret laboratorie i Wuhan.

Det er en idé, som tidligere er blevet afvist som en konspirationsteori fra den yderste amerikanske højrefløj.

WHO's chef, Tedros Ghebreyesus, har erkendt, at undersøgelser foretaget af hans udsendte eksperter til Wuhans ikke var vidtrækkende nok. Men opfordringer om nye undersøgelser mødes med modstand og vrede i Kina.

/ritzau/AFP