Biden fik coronavaccine på direkte tv

Den kommende præsident gør sit til at indgyde tillid til, at den nye coronavaccine er sikker.

USA's kommende præsident, Joe Biden, har mandag aften dansk tid fået en coronavaccine.

Det blev vist på direkte tv, da han smøgede ærmet op og fik sit stik i armen på et hospital i sin hjemstat, Delaware. Det er et led i en kampagne, der skal indgyde amerikanerne tillid til de nye vacciner.

Biden opfordrer amerikanerne til at tage imod vaccinen, når de får den tilbudt. Han understreger, at der ikke er noget at være bekymret for.

Den 78-årige kommende præsident fik vaccinen fra medicinalselskaberne Pfizer og BioNTech.

Det var den samme vaccine, som EU-Kommissionen gav sin endelige godkendelse til mandag aften. Vaccinen er i forvejen godkendt i USA.

