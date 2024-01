Biden: Fire lande støttede amerikansk-britisk angreb

Australien, Holland, Bahrain og Canada støttede amerikansk-britisk angreb mod Houthi-bevægelsen i Yemen, oplyser USA's præsident, Joe Biden, i en pressemeddelelse.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har landene ydet "ikke-operationel støtte" til det amerikansk-britiske angreb, har den britiske premierminister, Rishi Sunak, oplyst.

Det fremgår ikke præcist, hvilken form for støtte landene har ydet. Der er endnu ingen meldinger om døde eller sårede personer i forbindelse med angrebet.

USA vil ikke tøve med at beordre yderligere foranstaltninger, oplyser Joe Biden.

Houthi-bevægelsen står bag en række angreb på skibe i Det Røde Hav.

- Disse angreb er et direkte modsvar til hidtil usete angreb mod internationale maritime fartøjer i Det Røde Hav - herunder brug af ballistiske missiler, beregnet til at ramme skibe, for første gang i historien, udtaler Biden i en udtalelse udsendt af Det Hvide Hus.

- Disse angreb har sat amerikansk personel, civile sømænd, og vores partnere i fare, bragt handel i fare, og truet vores frihed til at navigere, udtaler Biden videre.

Fra Rishi Sunak lyder det, at det britiske flyvevåben har udført angreb mod militære mål, der bliver brugt af Houthi-oprørere.

Den britiske flåde vil fortsætte med at patruljere Det Røde Hav som en del af en multinational operation, der skal hindre aggressioner fra Houthi-bevægelsen, oplyser premierministeren.

Ifølge Storbritannien viser tidlige indikationer, at angreb har svækket Houthi-bevægelsen til at true handelsskibe.

Ifølge den amerikanske regering tager over 20 lande allerede del i Operation Prosperity Guardian, som skal være med til at opretholde sikkerheden i Det Røde Hav.

I sidste uge udsendte USA sammen med 13 allierede og partnere en advarsel til Houthi-bevægelsen om at stoppe angreb.

/ritzau/