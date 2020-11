Biden: Flovt at Trump ikke erkender sit valgnederlag

Trumps uvilje til at samarbejde har ikke den store betydning for vores planlægning, siger Biden.

USA's kommende præsident, Joe Biden, kalder det "flovt", at præsident Donald Trump ikke har erkendt sit valgnederlag.

- Hvordan kan jeg sige det taktfuldt ... jeg tror, at det ikke vil hjælpe på præsidentens eftermæle, siger han tirsdag på et pressemøde i sin hjemby, Wilmington i Delaware.

Biden nedtoner dog Trumps uvilje mod at samarbejde i overgangsperioden mellem de to administrationer.

- Den kendsgerning, at de ikke er villige til på nuværende tidspunkt at erkende, at vi vandt, har ikke de store konsekvenser for vores planlægning, siger Biden.

- Vi har allerede indledt overgangen, vi er godt i gang, tilføjer han.

Trump og hans regeringsapparat tilbageholder millioner af dollar, der er afsat til at sikre en ordentlig overgangsperiode mellem den afgående og den kommende regering.

Biden siger tirsdag, at hans hold fortsætter forberedelser på at skulle overtage regeringsmagten, selv om de ikke har adgang til de midler, der er afsat.

Størstedelen af Det Republikanske Parti bakker op om Trump, der gentagne gange har påstået, at der er blevet snydt med stemmeoptællingen.

Han har indgivet søgsmål ved flere domstole, men har endnu ikke fået opbakning fra nogen dommer. Præsidenten har heller ikke fremlagt beviser for, at der skulle være fiflet med resultatet.

De enkelte delstater ventes at fremlægge de officielle resultater i næste måned.

Den tidligere vicepræsident siger også, at han har talt med adskillige ledere rundt om i verden, der har ringet for at lykønske ham med valgsejren.

Til dem har Biden sagt, at "Amerika er tilbage", siger han på pressemødet.

Indtil videre har Biden blandt andre talt med Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, og Canadas premierminister, Justin Trudeau.

- Jeg lader dem vide, at Amerika er tilbage. Vi er på vej tilbage i spillet. Det er ikke Amerika alene, siger Biden.

/ritzau/AFP