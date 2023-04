Biden føler sig hjemme på nostalgisk tur til Irland

Onsdag tog USA's præsident, Joe Biden, hul på en nostalgisk tur til Irland.

Han tog fra Nordirland i Air Force One og landede i lufthavnen i Dublin, hvor han i regn og blæst blev modtaget af den irske premierminister Leo Varadkar og et hav af sorte paraplyer.

Biden kalder Irland "en del af min sjæl", og på turen skal han besøge de byer, hvor hans forfædre fra det 19. århundrede havde hjemme.

Biden er i denne uge i Nordirland og Irland for at fejre 25-års-jubilæum for Langfredagsaftalen, der blev slutningen på en 30 år lang blodig konflikt i Irland og Nordirland - også kaldet "The Troubles".

Onsdagens program for Biden stod på et besøg i Carlingford Castle.

- Det føles vidunderligt. Føles, som om at jeg er kommet hjem!, sagde den 80-årige præsident.

Efterfølgende besøgte Biden en isbutik og en pub i byen Dundalk, der ligger tæt på Carlingford Castle.

Fjerne slægtninge fra Bidens mors irske side af familien var til stede på pubben.

Her sagde Biden, at emigranter som deres forfædre havde bragt "mod og håb" til USA.

/ritzau/AFP