Biden før årsdag for angreb: Sammenhold er vores styrke

Lørdag markerer USA 20-årsdagen for terrorangrebene mod landet 11. september 2001, og præsident Joe Biden opfordrer i den anledning til sammenhold blandt amerikanerne.

- I kampen om Amerikas sjæl er sammenhold vores største styrke. Sammenhold betyder ikke, at vi skal tro på det samme. Vi skal have en grundlæggende respekt og tro på hinanden og på denne nation, siger han i en videoudtalelse fredag aften lokal tid.

Næsten 3000 mennesker blev dræbt i angrebene, som den islamiske al-Qaeda-bevægelse tog skylden for.

- I dagene efter 11. september 2001 så vi heltemod overalt. Vi oplevede også noget alt for sjældent: en ægte følelse af national sammenhold, siger Biden i videobeskeden, der er lagt på Twitter.

Det Hvide Hus oplyser, at Biden sammen med sin hustru, Jill Biden, lørdag vil besøge de tre steder, hvor medlemmer af al-Qaeda med kaprede passagerfly udførte deres angreb, for at "ære og mindes de liv, der gik tabt".

Parret vil besøge New York City, hvor to fly lagde World Trade Center i grus og dræbte 2753 mennesker. Desuden vil præsidenten og hans hustru besøge Pentagon-bygningen i Arlington i Virginia, hvor et tredje fly styrtede ned samt Shanksville i Pennsylvania, hvor passagerer tvang et fjerde fly ned, som menes at have haft retning mod enten Det Hvide Hus i Washington D.C. eller Capitol Hill, hvor Kongressen ligger.

Bag kapringen af de fire passagerfly stod 19 personer. Det var 15 saudiarabere, to fra Emiraterne, en libaneser og en egypter.

I tiden efter angrebene vendte flere amerikanere deres vrede mod medborgere med arabisk baggrund og mod muslimer eller andre, der blev opfattet som arabere eller muslimer.

Data fra det amerikanske forbundspoliti, FBI, viser, at antallet af den slags såkaldte hadforbrydelser er aftaget de senere år, men antallet er aldrig kommet ned på det niveau, som det var før angrebene for to årtier siden.

/ritzau/Reuters