Biden fordømmer stigning i antisemitisme under mindeceremoni

Den amerikanske præsident, Joe Biden, fordømmer i en tale til minde om Holocaust det, som han kalder en voldsom stigning i antisemitisme i USA og rundt om i verden.

Ordene falder ifølge nyhedsbureauet AFP under præsidentens tale ved den årlige mindeceremoni for Holocaust-overlevende ved United States Holocaust Memorial Museum i Washington.

Ifølge præsidenten, har alt for mange mennesker glemt, at det var den militante palæstinensiske bevægelse Hamas, der "udløste rædslerne" med angrebet på Israel den 7. oktober.

- Jeg har ikke glemt det, og det har I heller ikke. Vi vil ikke glemme det, siger Biden.

- Vi har set en voldsom stigning i antisemitisme i USA og rundt omkring i verden, siger Biden og henviser til demonstrationerne blandt de studerende på amerikanske universiteter.

Jødiske studerende har rapporteret om en stigning i antisemitisme siden Hamas' angreb på Israel den 7. oktober. Biden sagde i sidste uge, at amerikanske universiteter var "forurenet" af had.

- Der er ikke plads til antisemitisme, hadefuld tale eller trusler om vold af nogen art på noget campus i USA eller noget sted i USA, sagde han.

Demonstranter mod krigen i Gaza har benægtet, at der skulle være sket antisemitiske hændelser.

De har tværtimod kritiseret, at der ikke er nok opmærksomhed omkring, at muslimske og palæstinensiske studerende angiveligt skal være blevet udsat for chikane.

Demonstrationerne har de seneste uger skabt uro på flere amerikanske universiteter. Politiet har ved flere lejligheder fjernet barrikader og opløst demonstrationerne.

Mens flere amerikanske studerende de seneste uger har vist deres utilfredshed, er Biden er på den anden side blevet kritiseret af både republikanere og egne partifæller for at have forholdt sig tavs om protesterne for længe.

Bidens tale tirsdag sker samme dag, som det israelske militær har taget kontrol over grænseovergangen i Rafah i det sydlige Gaza.

Det skete, efter Hamas mandag accepterede et forslag om våbenhvile i Gaza. Samme dag afslog Israels premierminister, Netanyahu, våbenhvilen med begrundelsen, at forslaget langtfra levede op til Israels krav.

