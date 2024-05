Biden foreslår omklassificering af cannabis til mindre farligt stof

I USA har Justitsministeriet torsdag sendt et forslag til det Hvide Hus om at omklassificere cannabis til et mindre farligt stof.

- Ingen bør komme i fængsel blot for at forbruge eller besidde cannabis, siger landets præsident, Joe Biden, i en videoudtalelse.

En omklassificering vil også betyde, at eksempelvis besiddelse af cannabis bliver en mindre alvorlig lovovertrædelse.

- Alt for mange liv er blevet vendt på hovedet på grund af en mislykket tilgang til cannabis, og jeg forpligter mig til at rette op på disse fejl.

Der har tidligere været meldinger om, at Joe Bidens regering ville omklassificere cannabis. Torsdag er processen om lovforslaget så officielt blevet skudt i gang af justitsministeriet.

Cannabis har siden 1970 været klassificeret som et såkaldt "schedule I"-stof sammen med heroin, ecstasy og lsd. Det betyder, at stofferne ikke anses for at have medicinske egenskaber, og at det udgør et stort potentiale for misbrug.

En omklassificering vil ændre kategorien til "schedule III" sammen med for eksempel ketamin og smertestillende piller med kodein, som vurderes til at have moderat til lav sandsynlighed for, at brugere udvikler et misbrug.

Omklassificeringen vil ikke lovliggøre stoffet fuldstændigt, men kan føre til færre anholdelser, skriver AFP uden at uddybe yderligere.

Forslaget kommer, efter at Joe Biden i 2022 blev den første amerikanske præsident til at iværksætte en revurdering af klassificeringen af cannabis på føderalt niveau.

Sagen betragtes desuden som noget, der potentielt kan skaffe Joe Biden mange stemmer ved det amerikanske præsidentvalg, som finder sted i november.

Processen for behandlingen af forslaget ventes at være lang, og den vil blandt andet indebære offentlige høringer.

/ritzau/