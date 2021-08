Biden forsvarer beslutning om tilbagetrækning fra Afghanistan

USA's præsident Joe Biden har ikke fortrudt sin beslutning om at trække de amerikanske tropper ud af Afghanistan trods de seneste dage dramatiske udvikling i det krigsplagede land, hvor den militante Taliban-bevægelse søndag indtog hovedstaden Kabul.

- Jeg står helt og holdent bag min beslutning. Jeg har altid lovet amerikanerne, at jeg ville sige tingene, som de er, siger Biden mandag aften dansk tid i en tale i Det Hvide Hus.

Det er Bidens første udtalelse om krisen i Afghanistan i næsten en uge.

- Jeg vil ikke bede vores soldater om at kæmpe endeløst i et andet lands borgerkrig, siger han.

Samtidig erkender han, at de seneste dages udvikling, hvor Taliban er gået fra sejr til sejr, er kommet bag på ham.

- Sandheden er, at dette udfoldede sig hurtigere, end vi havde regnet med. Der skete det, at Afghanistans politiske ledere gav op og flygtede ud af landet, og det afghanske militær kollapsede. Nogle gange uden at forsøge at kæmpe (mod Taliban, red), siger Biden.

Da krigere fra Taliban søndag begyndte at indtage hovedstaden Kabul, valgte Afghanistans præsident, Ashraf Ghani, at flygte ud af landet. Han begrundede det med, at han ville forhindre blodsudgydelser.

Det er første gang i seks dage, at Biden udtaler sig offentligt om krisen i Afghanistan, som ifølge CNN og andre amerikanske medier er blevet Bidens største udenrigspolitiske udfordring, siden han indtog præsidentembedet i januar.

Biden besluttede tidligere i år, at efter 20 års amerikansk tilstedeværelse i Afghanistan var tiden inde til at forlade landet.

Da USA og dets allierede i foråret indledt tilbagetrækningen, blev det samtidig Talibans startskud til at indlede en offensiv, som nu er endt med, at den islamistiske bevægelse har overtaget magten i landet.

/ritzau/