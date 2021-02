Biden fremhæver menneskerettigheder i samtale med Saudi-konge

USA's præsident har gjort det klart, at han vil stille større krav til Saudi-Arabien end hans forgænger.

USA's præsident, Joe Biden, har torsdag talt med Saudi-Arabiens kong Salman forud for en ventet offentliggørelse af en amerikansk efterretningsrapport om drabet på journalisten Jamal Khashoggi i 2018.

Samtalen er den første mellem de to ledere, siden Biden blev præsident.

Det er på forhånd kendt, at kong Salmans søn - Saudi-Arabiens 35-årige kronprins Mohammed bin Salman - i rapporten anklages for at have godkendt og sandsynligvis også beordret drabet.

Det Hvide Hus nævner ikke noget om rapporten i udtalelsen om samtalen mellem Biden og Salman.

I stedet anerkendte begge statsledere "landenes historiske bånd og blev enige om at arbejde sammen om fælles udfordringer og interesser", lyder det i udtalelsen.

Det Hvide Hus siger også, at Biden i samtalen understregede, hvor vigtigt "universelle menneskerettigheder og retssikkerhed er for USA".

Joe Biden har tidligere gjort det klart, at han har et andet syn på forholdet til Saudi-Arabien end hans forgænger Donald Trump.

Præsidenten har blandt andet varslet, at han kun vil være i kontakt med kong Salman og ikke med hans søn, der de sidste år har fungeret som olierigets reelle leder.

