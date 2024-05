Biden: Gaza-våbenhvile kan ske allerede søndag

USA's præsident, Joe Biden, siger lørdag amerikansk tid, at en våbenhvile i krigen mellem Israel og Hamas i princippet kan ske allerede "i morgen" - under forudsætning af at den væbnede palæstinensiske bevægelse løslader sine gidsler.

Det udtalte Biden til et velgørenhedsarrangement i byen Seattle, skriver nyhedsbureauet AFP.

- Der kunne komme en våbenhvile i morgen, hvis Hamas ville løslade gidslerne, lød det fra præsidenten.

Arrangementet i Seattle fandt sted hjemme hos en tidligere chef i Microsoft, som AFP ikke navngiver.

Artiklen fortsætter under annoncen

Bidens kommentar lørdag kommer, efter at han tre gange lørdag afviste at svare på spørgsmål om en våbenhvile.

- Israel siger, at det er op til Hamas. Hvis de gerne ville, kunne vi slutte det (angrebene, red.) i morgen. Og våbenhvilen ville begynde i morgen, sagde Joe Biden til de omkring 100 deltagere til velgørenhedsarrangementet.

Onsdag advarede Biden om, at han vil stoppe forsendelser af flere våbentyper til Israel, hvis Israel udfører en fuld landinvasion af den sydlige by Rafah.

Biden har tidligere på ugen også erkendt, at Israel har anvendt amerikanske bomber i angreb, som har dræbt civile palæstinensere.

- Hvis de (Israel, red.) går ind i Rafah, forsyner jeg dem ikke med de våben, der bliver brugt, sagde Biden i et interview med mediet CNN.

Artiklen fortsætter under annoncen

Israel og Hamas er stadig ikke nået frem til en aftale om våbenhvile på trods af flere runders forhandlinger.

Omkring 250 personer blev taget som gidsler af Hamas, da bevægelsen den 7. oktober sidste år angreb Israel. Ifølge Israel dræbte Hamas desuden omkring 1200 mennesker.

Israelske embedsmænd siger, at 128 af gidslerne stadig holdes fanget i Gaza. Mindst 25 af dem skal ifølge Israel være døde.

Efter den 7. oktober gik Israel ind i Gazastriben, og foreløbig har krigen kostet knap 35.000 palæstinensere livet, siger de Hamas-kontrollerede myndigheder.

/ritzau/