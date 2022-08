Biden: Gorbatjov var en sjældent set modig og visionær leder

Gorbatjov havde fantasien til at forestille sig en anden fremtid og modet til at risikere alt, siger Biden.

Da Mikhail Gorbatjov kom til magten i Sovjetunionen i 1985, havde Den Kolde Krig varet i næsten 40 år.

Få sovjetiske embedsmænd på højt niveau havde modet til at indrømme, at tingene skulle ændres.

Men Gorbatjov var ikke som de fleste og havde "en bemærkelsesværdig vision".

Det mener USA's præsident, Joe Biden.

- Som leder af Sovjetunionen samarbejdede han med præsident Reagan (Ronald Reagan, red.) for at reducere vores to landes atomarsenaler. Det var til stor lettelse for mennesker over hele verden, som bad til, at atomvåbenkapløbet ville få en ende, skriver Biden i en udtalelse på Det Hvide Hus' hjemmeside efter nyheden om Gorbatjovs død.

- Efter årtier med brutal politisk undertrykkelse omfavnede han demokratiske reformer.

- Han troede på glasnost og perestrojka - åbenhed og omstrukturering - ikke bare som slogans, men som vejen frem for befolkningen i Sovjetunionen efter så mange års isolation og afsavn.

Dette, mener Biden, var handlinger fra en "sjældent set leder".

Ifølge den amerikanske præsident havde Gorbatjov både fantasien til at se, at en anden fremtid var en mulighed, og modet til at risikere hele sin karriere for at opnå det.

- Resultatet var en mere tryg verden og større frihed for millioner af mennesker, skriver Biden.

Gorbatjov var engageret i verden omkring sig, længe efter han forlod embedet. Blandt andet besøgte han Det Hvide Hus i Washington D.C. i 2009, da Biden var vicepræsident under daværende præsident Barack Obama.

- Her talte han og jeg længe om vores landes igangværende arbejde for at reducere amerikanske og russiske atomlagre. Det var nemt at se, hvorfor så mange mennesker verden over havde så meget respekt for ham, skriver Joe Biden

91-årige Mikhail Gorbatjov døde tirsdag aften efter længere tids sygdom.

/ritzau/