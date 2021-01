Biden håber og tror på kontrol til Demokraterne i Senatet

Hvis Demokraterne vinder begge senatspladser i Georgia, får partiet kontrol over begge kamre i Kongressen.

Det ligner, at Demokraterne fremover vil have kontrol over både Senatet og Repræsentanternes Hus.

Det siger USA's kommende præsident, Joe Biden, i en erklæring onsdag eftermiddag dansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Meldingen kommer, mens der stadig bliver talt stemmer op i Georgia, hvor to senatspladser er på spil. Demokraternes kandidater fører i begge tilfælde snævert med 98 procent af stemmerne talt op.

Amerikanske medier har udpeget demokraten Raphael Warnock til sejrherre over republikaneren i kampen om den ene plads i Senatet.

I den anden duel har Demokraten Jon Ossoff erklæret sig selv som vinder. Men ingen amerikanske medier har endnu udråbt ham som vinder.

Han fører med godt 17.000 stemmer. Det svarer til 50,2 procent af stemmerne mod republikaneren David Perdues 49,8 procent.

Hvis Demokraternes kandidater vinder begge pladser i Georgia, så er fordelingen i Washington 50 senatorer til hvert parti, hvormed det er den siddende vicepræsident, der afgør afstemninger, hvor der er stemmelighed.

Fra 20. januar er vicepræsidenten i USA demokraten Kamala Harris.

Demokraterne har i forvejen sikret sig flertallet i Repræsentanternes Hus, som er det andet kammer i Kongressen.

/ritzau/