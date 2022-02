Biden har atter advaret Putin mod invasion af Ukraine

Præsidenterne i USA og Rusland har over telefonen forsøgt at tæmme krisen om Ukraine.

USA's præsident, Joe Biden, har under en godt én time lang telefonsamtale med sin russiske kollega, Vladimir Putin, advaret om, at USA ikke ser stiltiende på, hvis Rusland invaderer Ukraine.

Rusland har over 100.000 soldater ved grænserne til Ukraine, og Nato frygter, at Putin sender soldaterne ind over grænsen.

Under telefonsamtalen sagde Biden til Putin, at sker det, vil USA "svare beslutsomt og påføre Rusland hurtige og alvorlige omkostninger".

Biden fastslog også, at USA er parat til at engagere sig diplomatisk, i samarbejde med allierede og partnere, og vi er "forberedt på alle scenarier".

Bidens udtalelser står i en udskrift, som Det Hvide Hus har offentliggjort.

Reuters citerer en embedsmand for at sige, at telefonmødet ikke førte til grundlæggende ændringer i situationen.

Det er ifølge embedsmanden uklart, om Rusland vil forfølge en diplomatisk eller en militær løsning.

Putin har afvist, at Rusland har planer om en invasion. Men han har brugt situationen til at lægge vægt bag et russisk krav om, at Ukraine aldrig kan blive medlem af Nato.

Nato siger, at det er en sag for Ukraine og ikke Rusland.

Telefonsamtalen mellem de to ledere begyndte klokken 17.04 dansk tid. Den sluttede klokken 18.06.

Det var det seneste af en række opkald blandt beslutningstagerne lørdag.

Kort før samtalen mellem de to præsidenter talte Putin med Emmanuel Macron, den franske præsident i telefon for at få løst krisen.

Ifølge det franske nyhedsbureau AFP skal Macron og Biden tale sammen senere lørdag.

Tidligere på dagen var det udenrigsministrene og forsvarsministrene fra USA og Rusland, der var i kontakt med hinanden.

/ritzau/Reuters