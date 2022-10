Biden har millionhjælp med til orkanramte Puerto Rico

USA's præsident, Joe Biden, har en stor pose penge med til Puerto Rico, når han mandag besøger den katastroferamte ø.

Hjælpen på 60 millioner dollar, der svarer til 457 millioner kroner, skal bruges til at forstærke dæmninger og moler samt etablere et nyt varslingssystem, der fremover kan advare indbyggerne om oversvømmelser.

Det skriver Biden på Twitter.

Han ankom mandag aften dansk tid til det amerikanske territorium for at se de ødelæggelser, orkaner har forårsaget på øen. Først ramte orkanen Fiona for to uger siden, og derpå fulgte endnu en kraftig orkan ved navn Ian.

Præsidenten rejser sammen med førstedame Jill Biden til Ponce, der ligger på Puerto Ricos sydkyst.

Det er det område, der er blevet hårdest ramt, og "et område, hvor folk har mistet stort set alt", siger hans talskvinde, Karine Jean-Pierre.

- Jeg tager til Puerto Rico, fordi der ikke er blevet taget særligt godt hånd om dem, sagde præsidenten inden afrejse fra Washington D.C.

Det var tilsyneladende en henvisning til hans forgænger på posten, republikaneren Donald Trump, der fik kraftig kritik for sin håndtering af en tidligere orkan på Puerto Rico.

Kritikken gik især på, at Trump var for lang tid om at sende hjælp, efter at store dele af øen blev ødelagt af en orkan i 2017.

- De har forsøgt som ind i helvede at komme igen fra den seneste orkan. Jeg vil se, hvordan situationen er i dag og sikre mig, at vi gør, hvad vi kan, siger Biden.

Ud over Puerto Rico har USA's regering også lovet katastrofehjælp til delstaterne Florida og South Carolina. De er også blevet hårdt ramt af orkanen Ian.

Biden rejser til Florida onsdag.

/ritzau/Reuters