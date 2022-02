Biden har valgt sort kvinde til USA's højesteret

USA's præsident, Joe Biden, nominerer dommer Ketanji Brown Jackson til den plads, der bliver ledig i USA's højesteret, når den 83-årige højesteretsdommer Stephen Breyer efter planen går på pension.

Det bekræfter Biden i et opslag på Twitter fredag.

- Hun er et af vort lands skarpeste juridiske hoveder og vil blive en exceptionel dommer, skriver Biden.

Hvis Jackson bliver godkendt af Senatet, bliver hun den første sorte kvinde i USA's højesteret. Hun bliver også den sjette kvinde nogensinde.

I dag er hun dommer ved en appeldomstol. Hun har tidligere arbejdet for Stephen Breyer, der har meddelt, at han går på pension til sommer.

- Præsident Biden ville have en nomineret, der - i høj grad som dommer Breyer - er klog, pragmatisk og har en dyb forståelse for forfatningen som et varigt frihedscharter, lyder det i en meddelelse fra Det Hvide Hus.

På nuværende tidspunkt er tre af de ni højesteretsdommere kvinder.

Hvis Jackson bliver godkendt i Senatet, bliver hun en del af den fløj i højesteretten, der betegnes som mere liberal. Den består i dag af tre dommere, hvoraf den ene er Stephen Breyer.

I løbet af næsten tre årtier har han været med til forme domstolens afgørelser om blandt andet dødsstraf, retten til abort og adgang til sundhedsforsikring i USA.

Seks af de øvrige dommere betegnes som konservative i mere eller mindre grad. Hvis Jackson får jobbet, ændrer det ikke ved magtbalancen.

Senatet, der skal godkende nomineringen, er for tiden delt ligeligt mellem Joe Bidens parti, Demokraterne, og de politiske modstandere fra Republikanerne.

I tilfælde af stemmelighed har Bidens vicepræsident, Kamala Harris, den afgørende stemme.

Derfor kan den 51-årige Jackson blive godkendt i Senatet, hvis alle demokrater og Harris stemmer for - også selv om hver eneste republikaner skulle stemme imod.

En højesteretsdommer er som udgangspunkt udpeget på livstid.

/ritzau/Reuters