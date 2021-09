Biden hyldede evakuering trods kaosexit

Evakueringen fra den afghanske hovedstad, Kabul, har været en "ekstraordinær succes".

Det mener USA's præsident, Joe Biden, som tirsdag aften dansk tid holdt en tale til nationen, efter USA's endelige exit fra Afghanistan.

Og det er på trods af, at et selvmordsangreb slog 13 amerikanske soldater og 170 civile ihjel torsdag i sidste uge.

Ifølge præsidenten var der tale om den største evakueringsindsats nogensinde.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Intet land har nogensinde gjort noget sådant i hele historien. Kun USA havde kapaciteten, viljen og evnen til at gøre det, sagde Biden.

Udtalelsen om, at evakueringen var en succes, er et udtryk for, at præsidenten kæmper med næb og klør for at skabe en modfortælling til det kaotiske exit fra Afghanistan, som har udløst kritik af ham.

Det vurderer Niels Bjerre-Poulsen, der er lektor i amerikanske studier ved Syddansk Universitet.

- Både republikanere og demokrater har sat spørgsmålstegn ved selve håndteringen, og hvorfor det blev så kaotisk.

- Der har Biden fået skabt en modfortælling, der handler om, at man har fået etableret den største luftbro nogensinde, og at man har reddet omkring 120.000 mennesker ud. Det har været en kæmpe bedrift, og det forsvarer han med næb og klør.

Ifølge lektoren er en fordel for Joe Biden, at et flertal af amerikanerne fortsat støtter USA's tilbagetrækning fra Afghanistan.

Det var Bidens forgænger på præsidentposten, republikaneren Donald Trump, der oprindeligt tog beslutningen om at trække landets styrker ud.

Trumps aftale med Taliban indebar, at alle soldater skulle være ude 1. maj i år. Den frist endte Biden med at skubbe til 31. august.

Biden sagde i sin tale, at USA havde to valg i Afghanistan:

At forlade landet eller at sende tusindvis af flere soldater ind og optrappe krigen.

Kort før midnat mandag forlod den sidste amerikanske soldat lufthavnen i Kabul, og 20 års militær tilstedeværelse var forbi.

I lufthavnen har der hersket kaos, og tusindvis af afghanere har forsøgt at flygte.

Over 100.000 afghanere er evakueret af USA, og i alt har landets styrker hentet omkring 125.000 mennesker ud på to uger.

Joe Biden vurderede i sin tale, at der fortsat er 100-200 amerikanere i Afghanistan.

Det er fortsat uvist, hvordan den militante bevægelse Taliban kommer til at styre Afghanistan.

Det frygtes dog, at det bliver en gentagelse fra det fundamentalistisk styre, som Taliban indførte, da bevægelsen sidst sad ved magten fra 1996-2001.

Her var det blandt andet forbudt for kvinder at gå i skole.

Ifølge lektor Niels Bjerre-Poulsen vil både, hvordan Taliban agerer i den kommende tid, samt hvilke billeder der kommer fra Afghanistan, blive afgørende.

- Modfortællingen er afsluttet, fordi evakueringen er slut. Men meget vil afhænge af, hvilke billeder vi ser fra Afghanistan.

- Om der kommer beretninger om nye ansamlinger af terrorgrupper, og om Taliban nogenlunde overholder forestillingerne om et forandret Taliban.

Taliban erklærede sejr over de afghanske regeringsstyrker 15. august, efter bevægelsen havde indtaget Kabul.

/ritzau/