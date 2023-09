Biden i FN: Verdens ledere bør stå sammen mod Rusland

Den amerikanske præsident, Joe Biden, sagde tirsdag ved FN's Generalforsamling i New York, at verdens ledere bør stå sammen mod Rusland.

- Tillader vi, at Ukraine bliver opdelt, er der intet land, som er sikkert, sagde den amerikanske leder.

Joe Biden sagde desuden, at Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022 var en krænkelse af FN's grundlæggende love og principper om suverænitet og territorial integritet.

Biden gentog udtalelser fra FN's generalsekretær, António Guterres, som i sin åbningstale ved generalforsamlingen sagde, at Ruslands invasion af nabolandet har skabt et nyt "rædslernes knudepunkt".

Artiklen fortsætter under annoncen

Medlemmer af det republikanske parti mener, at USA bruger for mange penge på krigen i Ukraine. Donald Trump har i omtaler af Vladimir Putin komplimenteret den russiske præsident.

Et massivt flertal i den amerikanske befolkning støtter, at Nato hjælper Ukraine med våben, så landet kan forsvare sig selv mod invasionsstyrken, og de mener også, at denne politik er et vigtigt signal til Kina. Det viste en Reuters/Ipsos-meningsmåling i juni.

Biden talte i sin tale også om Kina. Han sagde, at USA på "en ansvarlig måde" vil klare rivaliseringen med kineserne og undgå en mulig krig".

- Hvad Kina angår, vil jeg være klar og konsekvent: Vi vil ansvarligt forsøge at klare rivaliseringen mellem vores lande, så den ikke tipper mod konflikt, hed det i talen.

Biden talte også om klimakrisen og om risici ved kunstig intelligens.

Han pointerede, at USA arbejder sammen med andre lande om at få stoppet klimaforandringerne - og også om sikkerhed og regulering af kunstig intelligens. Blandt andet for at hindre desinformation, sikre privatliv og for at bruge den nye teknologi konstruktivt mod sygdom, klimaforandringer og underudvikling.

/ritzau/Reuters