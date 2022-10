Biden i orkanhærget Florida: Klimaforandringer er alvorlige

Den amerikanske præsident Joe Biden har onsdag besøgt de områder i delstaten Florida, som er blevet ødelagt af den dødelige orkan Ian den seneste uge.

Biden lagde her vægt på, at klimaforandringerne bør tages seriøst, mens han befandt sig omgivelser, der næsten mindede om en forladt katastrofezone.

- Jeg tror, at det her endelig har sat en stopper for diskussionerne om, hvorvidt der er klimaforandringer eller ej, og at vi skal gøre noget ved det, lød det fra Biden.

Han understregede også behovet for en fælles føderal og statslig indsats i det langvarige genopbygningsarbejde, der ligger forude.

Mere end 100 personer er døde efter Ians ødelæggelser. 400.000 husstande og erhvervslejemål stod uden strøm tirsdag, fem dage efter at orkanen rasede ind over delstaten i det sydlige USA.

Biden mødtes samtidig med Floridas guvernør Ron DeSantis, en potentiel republikansk modkandidat i den kommende præsidentvalgkamp i 2024.

De to har stødt sammen op til flere gang og er især uenige om spørgsmål som abortrettigheder, LGBT+-rettigheder og adgang til coronavacciner.

De uenigheder blev dog i store træk sat til side under besøget i den hårdt medtagede by Fort Myers.

DeSantis parti har tidligere benægtet klimaforandringernes alvorlighed.

Han og Biden stod dog skulder ved skulder, mens de mødte ofrene for orkanens ødelæggelser.

Ifølge eksperter gør klimaforandringer orkaner som Ian både vådere og mere kraftfulde, hvilket alt andet lige fører til mere alvorlige konsekvenser.

Biden har gjort det til et fokus i sit præsidentskab at reducere CO2-udledningen.

DeSantis har bakket op om Floridas indsats mod at sikre delstaten mod oversvømmelser, men har også tidligere modsat sig klimasikringspakker. Samtidig har republikaneren opfordret pensionskasser til ikke at lade sig styre af klimahensyn i investeringer.

/ritzau/Reuters