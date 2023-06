Biden: Indien kan være strategisk brik i USA's forhold til Kina

En ny æra er indledt i forholdet mellem USA og Indien.

Det siger USA's præsident, Joe Biden, som torsdag har Indiens premierminister, Narendra Modi, på statsbesøg.

På programmet var handelsaftaler og forsvarssamarbejder, som alt sammen har til formål at forsøge at danne en tungere modvægt til Kinas øgede indflydelse globalt.

Partnerskabet mellem USA og Indien er "stærkere, tættere og mere dynamisk end på noget andet tidspunkt i historien", siger Biden.

Økonomien "blomstrer", og handlen mellem de to lande er mere end fordoblet i det seneste årti, lyder det videre.

USA ser gerne, at Indien fungerer som en strategisk modvægt til Kina og betragter forholdet til Indien som værende helt afgørende.

Iagttagere og tidligere embedsmænd betragter det derimod som mere tvivlsomt, om Indien vil være med til at tale Kina imod i spørgsmål om blandt andet Taiwan.

Modi taler om et "nyt kapitel" i de to landes "strategiske partnerskab".

På mødet i Det Ovale Værelse blev også de to landes forskelligartede forhold til Rusland vendt.

USA har udtrykt frustration over Indiens fortsat tætte forhold til Rusland på trods af præsident Vladimir Putins invasion af Ukraine og den efterfølgende krig, der nu har stået på i 16 måneder.

Modis besøg er heller ikke uden kontroverser.

Senere torsdag skal han tale i Kongressen - og forud for det har der været stor fokus på menneskerettigheder.

Menneskeretsgrupper er bekymrede over det, de ser som stigende diskrimination af mindretal i Indien.

Særligt venstrefløjen i Bidens parti havde lagt pres på præsidenten for at drøfte disse emner med Modi.

De eneste to muslimske kvinder i Kongressen - Ilhan Omar og Rashida Tlaib - samt kongresmedlem Alexandria Ocasio-Cortez har på forhånd meddelt, at de vil boykotte Modis tale i Kongressen.

De begrunder det med, at indiske mindretal - særligt muslimer - ifølge dem bliver diskrimineret i Indien.

Også senator Bernie Sanders sagde forud for Modis besøg, at den indiske premierministers "aggressive hindunationalisme" ikke "levner meget plads til Indiens religiøse mindretal".

På et fælles pressemøde med Biden torsdag aften dansk tid afviser Modi, at det muslimske mindretal i Indien udsættes for diskrimination.

- Uanset kaste, tro, religion eller køn har diskrimination absolut ingen plads, siger Modi som svar på et spørgsmål fra en amerikansk journalist.

