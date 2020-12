Biden kæmper for økonomisk hjælpeplan til coronaofre

- Det er en amerikansk tragedie, siger Janet Yellen, Bidens nominerede finansminister, om krisen.

Joe Biden rettede tirsdag en opfordring til Kongressen om hurtigt at godkende en "robust" økonomisk hjælpeplan til dem, der er blevet hårdt ramt af den økonomiske krise i forbindelse med covid-19 pandemien.

Biden fremsatte appellen, da han præsenterede det økonomiske hold i hans kommende administration. Det er ledet af den tidligere centralbankchef Janet Yellen som er nomineret til at blive Bidens finansminister.

Yellen, som er bragt i stilling til at blive den første kvinde, der kommer til at lede finansministeriet i dets 231 år lange historie, kalder krisen for "en amerikansk tragedie".

- Virkelig mange mennesker kæmper for overhovedet at få mad på bordet og for at betale regninger og husleje. Det er en amerikansk tragedie, siger Janet Yellen, som talte i Wilmington, Delaware, hvor Biden præsenterede sit økonomiske hold.

USA er verdens største økonomi, men landet står ifølge Yellen over for en "historisk krise", som rammer de mest sårbare grupper hårdest. Hun advarede om, at passivitet i den nuværende situation vil forstærke den økonomiske tilbagegang og forårsage endnu flere ødelæggelser.

Den 74-årige Yellen, der er økonom, er med nomineringen til finansministerposten udset til at lede genopretningen af økonomien efter covid-19 pandemien.

- Yellen er en af vor tids vigtigste økonomiske tænkere, sagde Biden.

Massive stimulus-pakker er blevet godkendt tidligere, hvilket har dæmpet nogle af de økonomiske følger af pandemien, men Yellens store opgave bliver at få brudt et beslutningsdødvandet i Kongressen omkring yderligere økonomisk hjælp til ofrene for pandemien.

I Kongressen er Demokraterne og Republikanere splittet over både indholdet og størrelse i diskussionerne om en økonomisk hjælpepakke.

Yellen, der er født i Brooklyn, er gift med nobelpristager i økonomi, Georg Akerlof.

Hun var fra 2010 højrehånd for forgængeren som centralbanchef Ben Bernanke. Hun var i 1990'erne leder af det økonomiske råd under præsident Bill Clinton.

/ritzau/AFP