Biden kalder gidseltagning i synagoge en terrorhandling

Der var tale om en "terrorhandling", da en mand lørdag tog fire mennesker som gidsler i en synagoge i Texas, USA.

Sådan lyder meldingen fra USA's præsident, Joe Biden, søndag.

- Det var en terrorhandling, siger Biden.

Han tilføjer, at der endnu ikke er nok information om, hvorfor manden tog gidsler i synagogen i byen Colleyville, Texas.

Præsidenten uddyber ikke, hvorfor han betegner gidseltagningen som en terrorhandling.

Alle fire personer, der blev taget som gidsler, slap fri i live. Den ene blev løsladt efter seks timer. De sidste tre blev befriet af specialstyrker efter ti timer.

Gidseltageren afgik ved døden. Det står ikke klart, hvordan han døde.

Forbundspolitiet FBI oplyser søndag, at gidseltageren var en britisk statsborger.

Biden bruger episoden til at fremhæve behovet for at få bedre kontrol over skydevåben i USA. Han påpeger, at gerningsmanden fik sit våben ved at købe det på gaden.

- Idéen om baggrundstjek er afgørende. Men du kan ikke stoppe sådan noget som det her, hvis nogle på gaden kan købe noget fra andre på gaden, siger han.

/ritzau/Reuters