Biden kalder Netanyahus ageren i Gazastriben en fejltagelse

Israels ageren i Gazastriben er en "fejltagelse", og landets premierminister, Benjamin Netanyahu, burde i stedet arbejde på at indgå våbenhvile med den væbnede islamistiske gruppe Hamas.

Sådan lyder det tirsdag fra USA's præsident, Joe Biden, i et interview på den spansksprogede amerikanske fjernsynskanal Univision.

- Jeg synes, det, han gør, er en fejltagelse. Jeg er ikke enig i hans tilgang, siger Biden.

USA har historisk set været Israels tætteste allierede.

Men Joe Bidens tålmodighed har i de seneste måneder været sat på prøve, ikke mindst efter at et israelsk droneangreb ved en fejl dræbte syv nødhjælpsarbejdere i det krigsplagede område.

Joe Biden sagde i den forbindelse, at han var "forarget" over angrebet.

- Det, jeg opfordrer til, er, at Israel opfordrer til våbenhvile og i seks til otte uger tillader uhindret mulighed for, at mad og medicin kan komme ind i landet, siger Joe Biden.

Biden omtaler området som "landet". USA's officielle politik er dog at ikke anerkende en palæstinensisk stat.

/ritzau/AFP