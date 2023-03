Biden kaster stridsøksen med budgetforslag - sigter efter de rige

USA's præsident, Joe Biden, præsenterer torsdag et budgetforslag, der indeholder højere skatter for de mest rige, og som vil belønne det arbejdende Amerika.

Forslaget ventes med sikkerhed at blive afvist af republikanere i Kongressen.

Det ligner ikke desto mindre Bidens oplæg til at føre valgkamp i 2024, skriver Reuters.

Præsidenten vil senere torsdag fremlægge sin plan i svingstaten Pennsylvania.

For at understrege sin pointe vil Biden gøre det i en fagforeningsbygning.

Af de oplysninger, der er frigivet fra Det Hvide Hus, fremgår det, at han vil decimere, men ikke helt fjerne et akkumuleret underskud på næsten 3000 milliarder dollar (21.000 milliarder kroner) over de næste ti år.

Blandt andet ved at hæve skatterne for de mennesker, som tjener over 400.000 dollar om året. Det svarer til omkring 2,8 millioner kroner.

For de allermest rige 0,01 procent af amerikanerne - milliardærerne - vil han indføre minimum 25 procent i skat.

Desuden vil Biden inddrage nogle af de lempelser på selskabsskatten, som tidligere præsident Donald Trump indførte i 2017.

Budgetforsalget er en kastet stridsøkse for fødderne af den republikanske formand for Repræsentanternes Hus, Kevin McCarthy. Han har truet med at blokere for, at det amerikanske gældsloft hæves.

For at kunne finansiere alle nationens love og aktiviteter er regeringen nødt til at optage gæld. Det skal regeringen regelmæssigt have Kongressens godkendelse til.

Det har medlemmer på tværs af partierne før gjort uden tumult.

Men siden den demokratiske præsident Barack Obama har republikanerne brugt det som et potent politisk våben til at få demokratiske præsidenter til at gennemføre besparelser.

