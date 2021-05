Biden kræver rapport om coronavirussets oprindelse om 90 dage

Efter uklare meldinger om covid-19's oprindelse ønsker Biden at styrke indsatsen fra efterretningstjenesterne.

USA's præsident, Joe Biden, beder de amerikanske efterretningstjenester om at intensivere arbejdet med en coronarapport, som kan bringe verden tættere på et svar på coronavirussets oprindelse.

Det siger han i en pressemeddelelse onsdag lokal tid.

I meddelelsen oplyser Biden, at han tidligere på måneden blev præsenteret for en rapport, som viste, at covid-19 enten opstod enten som følge af "menneskelig kontakt med et smittet dyr eller ved en laboratorieulykke".

Efterretningstjenesterne kunne dog ikke pege det ene scenarie som mere sandsynligt end det andet.

Derfor er der brug for flere undersøgelser.

- Jeg har nu bedt efterretningstjenesterne om at styrke deres indsats for at indsamle og analysere information, der kan bringe os tættere på en endelig konklusion, og så give en tilbagemelding til mig om 90 dage, udtaler Biden.

Han oplyser videre at både myndighedernes laboratorier og videnskabelige styrelser vil hjælpe til.

/ritzau/dpa