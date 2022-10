USA's præsident har godt nok "ingen intentioner" om at mødes med Putin. Men det afhænger af omstændighederne.

Biden lader døren stå på klem for Putin-møde næste måned

USA's præsident, Joe Biden, lader døren stå på klem for et møde med Vladimir Putin i forbindelse med et kommende G20-topmøde.

I et interview med CNN tirsdag lokal tid gør Biden det ganske vist klart, at der ikke er planer om at tale med Ruslands præsident om Ukraine.

Men han åbner for, at de kan mødes om visse emner på sidelinjen af mødet, som står til at blive afholdt i Bali i november.

Det kunne for eksempel være, hvis Putin kommer med indrømmelser om blandt andet den amerikanske basketballstjerne Brittney Griner, som sidder i russisk fængsel.

- Jeg har ikke nogen intentioner om at mødes med ham, siger Biden om Putin.

- Men hvis han kom til mig og sagde, "jeg vil gerne snakke om Griners løsladelse," så ville jeg mødes med ham. Det afhænger af omstændighederne.

Tirsdag sagde Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, at man fra russisk side ikke vil afvise et møde mellem præsident Putin og Biden ved det kommende G20-tomøde.

Han sagde, at den russiske regering ville overveje det, hvis sådan et forslag blev stillet.

G20 består af 19 af verdens vigtigste industrilande og vækstøkonomier samt EU.

/ritzau/AFP