Biden lemper på restriktioner for donerede våben til Ukraine

Den amerikanske præsident, Joe Biden, har lempet på restriktioner for, hvordan Ukraine kan bruge amerikanske våben.

Det oplyser en anonym amerikansk embedsmand ifølge nyhedsbureauet AFP.

Indtil nu har USA afvist, at Ukraine kan bruge amerikanske våben til at ramme mål på russisk territorie.

Men nu vil USA godt tillade, at det sker. Dog kun, når det sker for at forsvare Kharkiv-regionen i Ukraine.

Ifølge embedsmanden, som AFP har talt med, betyder det, at Ukraine kan ramme russiske soldater, som enten har angrebet eller planlægger at angribe.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, har tidligere opfordret til, at de lande, som har doneret våben til Ukraine, skulle løsne på restriktioner for, hvordan Ukraine må bruge dem.

Det er ikke alle Nato-lande, som har lagt restriktioner på, hvordan våbnene må bruges.

/ritzau/