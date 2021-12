Biden lovede orden og velfærd. Nu skyder partifælle hans politiske projekt i sænk

En forlist velfærdspakke og en ny coronabølge er alvorlige snublesten for præsident Biden, der må holde jul stærkt svækket

Det var et medlem af hans eget parti, der undergravede den amerikanske præsident, Joe Bidens, reformprojekt mindre end en uge før jul. Efter flere måneders forhandlinger valgte den demokratiske senator Joe Manchin, der er valgt i den lille, fattige og konservative kulminestat West Virginia, søndag pludseligt at melde ud, at han alligevel ikke kan bakke op om sit partis enorme klima- og velfærdspakke. En cirka 11.500 milliarder kroner dyr pakke, som sammen med den nyligt vedtagne infrastrukturreform udgør kernen i Bidens politiske projekt.