Biden lover Baltimore massiv hjælp efter brokollaps

Præsident Joe Biden siger, at Baltimore er blevet ramt af en "skrækkelig ulykke", og han lover, at alle føderale ressourcer vil blive sat ind for at hjælpe byen efter en motorvejsbro er kollapset efter en skibskollision.

Biden siger, at Francis Scott Key Bridge, som var en af landets mest trafikerede broer, vil blive genopbygget så hurtigt som muligt, efter at den blev påsejlet af et containerskib og styrtede sammen. Han erkender, at det vil "tage noget tid".

- Det er min intention, at den føderale regering betaler for hele genopbygningen af broen, og jeg venter, at Kongressen vil støtte disse bestræbelser, siger præsidenten.

- Jeg har givet mit team besked om, at de skal gøre alt, hvad der er muligt mellem himmel og jord for at få genåbnet havnen og genbygget broen så hurtigt som det er menneskeligt muligt, tilføjer han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fragtskibet var på vej fra Baltimore til Colombo i Sri Lanka, da det ved udsejlingen fra havnen i Baltimore påsejlede broen.

Skibet udsendte forud for kollisionen med broen et "mayday"-nødsignal.

Men skibets fart syntes at være for høj til at en kollision kunne undgås.

Det siger guvernøren i delstaten Maryland, Wes Moore.

Nødsignalet gjorde, at flere biler blev stoppet fra at krydse broen, hvilket forhindrede en større katastrofe.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Disse mennesker er helte. De reddede liv i går aftes, siger guvernøren.

Seks personer meldes fortsat savnet, mens en er blevet reddet og bragt på hospitalet. Yderligere en person, der var involveret, er ikke kommet på hospitalet.

/ritzau/Reuters