Biden lover at forsvare kvinders helbred mod politiske angreb

Den amerikanske præsident, Joe Biden, lover, at han vil forsvare kvinders ve og vel mod "politisk motiverede angreb".

Udtalelsen kommer, efter at den amerikanske højesteret natten til lørdag dansk tid har besluttet at opretholde adgangen til abortpillen mifepriston, mens en sag om pillen bliver behandlet i retssystemet.

- Der kunne nærmest ikke være mere på spil for kvinder i hele USA. Jeg vil fortsætte med at kæmpe mod politisk motiverede angreb på kvinders helbred, udtaler Biden i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AFP.

Med sin afgørelse tidligt fredag aften Washington-tid gav USA's højesteret det amerikanske justitsministerium medhold i sin anmodning om at opretholde adgangen til abortpillen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det sker, efter at pillen i begyndelsen af april blev foreløbigt forbudt af en dommer i delstaten Texas.

Den 7. april besluttede den føderale dommer i Texas Matthew Kacsmaryk således at trække en 23 år gammel godkendelse af mifepriston tilbage.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den konservative Kacsmaryk mener, at den amerikanske fødevare- og lægemiddelstyrelse (FDA) ikke har taget højde for helbredsmæssige risici, som er forbundet med at tage pillen.

/ritzau/