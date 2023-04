Biden lover at fortælle mere om kandidatur snart

USA's præsident, Joe Biden, kan meget snart komme med en officiel melding om, at han genopstiller ved præsidentvalget i 2024.

- Jeg har fortalt jer, at jeg planlægger at stille op, siger Biden til fremmødte journalister i Det Hvide Hus.

Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

Her fortæller han også, at han meget snart fortæller mere.

Amerikanske medier skrev i sidste uge, at Joe Biden i denne uge vil annoncere sit længe ventede kandidatur.

The Washington Post og CNN citerede unavngivne kilder for at sige, at demokraten vil kickstarte sin valgkamp i næste uge med en videomeddelelse.

Det skrev AFP.

The Washington Post berettede desuden, at det vil ske tirsdag den 25. april, som er årsdagen for den dag i 2019, hvor Biden tilsluttede sig kapløbet om at stille op mod daværende præsident Donald Trump.

Den amerikanske præsident sagde i midten af april, at han havde besluttet sig for at genopstille til præsidentvalget i 2024.

Dengang lød det også, at han "relativt snart" formelt ville offentliggøre sit kandidatur.

Den annoncering kan altså komme tirsdag.

Biden har længe sagt, at han har planer om at genopstille, men manglen på en officiel erklæring har skabt nervøsitet blandt hans støtter.

De er usikre på, om den 80-årige demokrat virkelig er klar til fire år mere.

En meningsmåling, der udkom i weekenden fra NBC News, viser heller ikke stor opbakning til præsidenten, skriver AFP.

Her lød det, at syv ud af ti amerikanere ikke mener, at han bør genopstille.

Med præsidentens kandidatur kan der være udsigt til en gentagelse fra præsidentvalget i 2020, hvor Joe Biden som bekendt endte med at vinde nøglerne til Det Hvide Hus.

USA's tidligere præsident 76-årige Donald Trump har således annonceret, at han vil forsøge at blive Det Republikanske Partis præsidentkandidat.

