Biden lover fortsat støtte til Ukraine i strid med Rusland

USA's præsident, Joe Biden, lover fortsat støtte til Ukraine "over for den russiske aggression".

Det siger han ved et møde med sin ukrainske kollega, Volodimir Zelenskij, onsdag i Det Ovale Værelse.

- USA er stærkt optaget af Ukraines suverænitet og territoriale integritet over for den russiske aggression, siger Biden inden mødet.

- I dag skal vi drøfte, hvordan USA fortsat kan støtte Ukraine på dets vej videre ad den demokratiske reformdagsorden, tilføjer han.

Også Nord Stream 2 er på dagsordenen. Ukraine frygter, at Rusland kan bruge den kontroversielle gasledning som et politisk våben.

Det er det første personlige møde mellem Biden og Zelenskij, siden Biden tiltrådte i januar.

Zelenskij siger i sine indledende bemærkninger, at han ser frem til at høre Bidens tanker om et fremtidigt ukrainsk medlemskab af Nato - og hvornår et sådant i givet fald kan blive virkelighed.

Han siger til de forsamlede journalister, at han ønsker et klart "ja" eller "nej" fra Biden om, hvorvidt Ukraine kan få en køreplan for et kommende Nato-medlemskab.

Nato har tidligere givet udtryk for, at Ukraine skal gennemføre flere politiske reformer, inden landet kan komme med i forsvarsalliancen.

/ritzau/Reuters