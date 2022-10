Biden lover ret til abort ved flertal efter midtvejsvalg

De fleste i USA mener, at abort børe være tilladt. Biden lover at sikre det, hvis hans parti bevarer flertal.

USA's præsident, Joe Biden, lover at lave en lov, der sikrer landsdækkende rettigheder til abort, hvis Demokraterne sikrer sig flertal i Kongressen ved midtvejsvalget i november.

Det siger han i en tale tirsdag

Talen markerer et nyt og intensiveret forsøg på at løfte partiet inden midtvejsvalget 8. november.

- Den første lov, jeg vil sende til Kongressen, bliver en, der skriver "Roe mod Wade" ind i loven, siger Biden i sin tale, hvor han kalder udmeldingen et løfte.

- Jeg underskriver den i januar, 50 år efter at "Roe" først blev vedtaget som lov i dette land.

Det Hvide Hus oplyser ikke, hvordan Biden forestiller sig detaljerne i den lov, der skal sikre retten til abort i USA.

Med talen har Joe Biden sat scenen for en kamp om abort ved midtvejsvalget.

Hvis Republikanerne får magten i Kongressen efter midtvejsvalget og forsøger at indføre et nationalt forbud mod abort, kommer Biden til at nedlægge veto mod det, siger han.

Ved USA's midtvejsvalg bliver det parti, der har regeringsmagten typisk straffet.

Og ved dette valg står Demokraterne over for utilfredshed på grund af inflation, en upopulær præsident, hårde kampe om kultur og identitetspolitik på landets skoler og abort.

Demokraterne håber, at de ved at sætte abortspørgsmålet centralt i valgkampen, kan beholde magten i Kongressen.

Der er nemlig en voksende vrede over, at højesteretsdommen "Roe mod Wade", der sikrede retten til abort i USA, blev omstødt af USA's højesteret tidligere på året.

Meningsmålinger viser, at størstedelen af amerikanerne mener, at abort bør være tilladt. De fleste mener, at der bør være nogle restriktioner, mens kun 13 procent ifølge Gallup støtter et direkte abortforbud.

Den dårlige nyhed er dog for Demokraterne, at meningsmålinger viser, at abortspørgsmålet er langt nede på listen over de emner, der optager vælgerne mest.

