Biden lover støtte til ofrene for brand på Maui

USA kommer ikke til lade de overlevende efter branden på Hawaii i stikken.

Sådan er meldingen fra den amerikanske præsident, Joe Biden, der mandag besøgte stedet for en af de værste naturbrande i USA i over et århundrede.

- Jeg kender den følelse, som mange i denne by og dette samfund har: Den hule fornemmelse i brystet, der føles, som om man bliver suget ind i et sort hul, siger han under besøget i byen Lahaina på Maui.

- Vi er med jer, så længe det tager. Jeg lover jer, at jeres stemmer bliver hørt. Vi kommer til at genopbygge på den måde, Mauis folk ønsker det.

Branden har dræbt mindst 114 mennesker og jævnet den historiske by med jorden.

Der er stadig ifølge øens borgmester omkring 850 savnede efter naturbranden.

Biden har fået kritik for ikke at være hurtig nok til at respondere på katastrofen.

Præsidenten har før udtalt, at han ville vente med at besøge øgruppen, indtil han var sikker på, at besøget ikke ville forstyrre redningsarbejdet.

I mellemtiden har beboere på Maui langet ud efter øens ledelse og kritiseret en beslutning om ikke at advare indbyggerne om branden med sirener.

Efter en helikoptertur over det ramte område ventes Biden mandag at offentliggøre yderligere statsstøtte til Maui.

Biden, der sammen med sin hustru, Jill Biden, afbrød sin ferie i Nevada for at tage til Maui, siger yderligere i en udtalelse:

- Jeg ved, at intet kan erstatte tabet at liv. Jeg vil gøre alt, der står i min magt, for at hjælpe Maui med at komme sig og genopbygge efter denne tragedie.

Det kan tage måneder - og muligvis år - at finde og identificere ofrene på grund af de omfattende ødelæggelser. Det har eksperter vurderet over for BBC.

